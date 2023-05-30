МегаФон улучшил связь в южном парке птиц «Малинки»

Новое телеком-оборудование обеспечивает доступ к скоростному интернету для многочисленных посетителей. Ежегодно птичий питомник принимает более двухсот тысяч гостей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»



В мае среднесуточный трафик абонентов МегаФона, побывавших в парке, вырос в 7 раз по сравнению с апрелем. Ежедневно здесь скачивают свыше 21 тысячи Гб, такой объем сравним с отправкой порядка 120 селфи в минуту. Наиболее активно этой весной посетители пользовались интернетом 6 мая – один из самых теплых праздничных дней.

А вот голосовые звонки, наоборот снизились на 10%, видно отдыхающие не теряют время на разговоры, а загружают видео и выкладывают фото из красочных локаций с пернатыми друзьями. На территории 4 га обитают около трех тысяч особей. Среди них есть исчезающие виды птиц из Красной книги России и всего мира. «Малинки» входит в пятерку крупнейших подобных природоохранных комплексов в России.

«Популярность путешествий в Ростовскую область растет. По данным министерства экономического развития региона туристический поток в первом квартале 2023 года вырос в 1,6 раза. Мы развиваем нашу сеть чтобы, посещая достопримечательности в любой точке области, наши абоненты могли пользоваться мобильными приложениями: строить маршруты, узнавать расписания, покупать билеты», — рассказывает Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

Парк расположен недалеко от трассы М-4, так что сюда часто заглядывают путешественники, которые едут транзитом через Ростовскую область. Чаще всего это гости из Московской, Свердловской, Ленинградской, Ярославской областей и соседи из Волгограда.

ПАО Мегафон