На севере КАД перекроют полосу движения между развязками с проспектами Культуры и Энгельса

Дорожные работы по устранению колейности на неделю перекроют одну полосу движения на внешнем кольце КАД между развязками с проспектами Культуры и Энгельса. Ограничения будут действовать с 4 по 10 июня, сообщили в ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

Как пояснили в ведомстве, речь идет о перекрытии первой полосы, в то время как по второй и третьей введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего три полосы для движения.

Работы выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до 4 июня из-за ремонтных работ на КАД также перекрыты две полосы движения между развязками с Шафировским проспектом и с трассой Петербург-Матокса.

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