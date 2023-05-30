Явка на праймериз по выборам в думу Екатеринбурга составила 10,8%

На праймериз «Единой России» по выборам в Екатеринбургскую городскую думу проголосовали почти 120 тыс. избирателей (10,8% от общего числа). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе свердловского регионального отделения партии.

«Мы сравниваем явку с показателем 2021 года, когда избирались депутаты в Госдуму и заксобрание. Тогда явка составила по Екатеринбургу 9,8%. Теперь она выше на процент. Это демонстрирует вовлечение жителей, их активный интерес к политике»,— отметил руководитель исполнительного комитета партии в Свердловской области Дмитрий Жуков на брифинге, посвященном итогам праймериз.

Общая явка в регионе составила — 135,4 тыс. избирателей (10,46%). В голосовании по довыборам депутата областного Заксобрания от одномандатного избирательного округа №13 приняли участие 11 тыс. человек, в голосовании по выборам депутатов думы городского округа Верхняя Пышма — более 4,4 тыс. человек.

Напомним, праймериз «Единой России» длился неделю, с 22 по 28 мая. Основные выборы пройдут в сентябре. В думу Екатеринбурга будут избраны 35 депутатов: 25 по одномандатным округам и 10 по партийным спискам.

Подробнее об итогах праймериз в Свердловской области — в материале «Кандидаты на первые места рассчитались».

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