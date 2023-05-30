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Минкульт направит на реставрацию старейшего храма Самары 99 млн рублей

На реставрацию «Спасо-Вознесенского Собора» в Самаре будет направлено 99 млн руб.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Деньги выделит Министерство культуры РФ. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

«На данный момент объявлен конкурс по выбору подрядчика»,– говорится в сообщении.

Победителя аукциона определят 15 июня. Реставрационные работы должны быть проведены с момента заключения контракта по 30 ноября 2024 года.

«Спасо-Вознесенский Собор» был построен в 1843 году. Он является старейшим храмом Самары. На протяжении 40 лет объект является кафедральным собором Епархии и действующим православным храмом.

Ранее был найден подрядчик для нового этапа реставрации самарской «Дачи со слонами». На эти цели направят 79,5 млн руб.

Георгий Портнов

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