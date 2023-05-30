Мерзлякова рассказала, сколько раненных на СВО свердловчан не получили выплаты

Два участника специальной военной операции из Свердловской области не могут получить региональные выплаты за ранение. Об этом на брифинге рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее словам, военные не могут предоставить справки о наличии ранения. Аппарат омбудсмена сейчас помогает им получить выплаты.

Одним из свердловчан, кто не может получить региональные выплаты, стал мобилизованный Александр Столбовой. СМИ сообщали, что мужчину во время штурма был ранен в ногу. Пулю из него доставать не стали, а теперь планируют вернуть в зону СВО. Татьяна Мерзлякова заявила, что она уже общалась с военным, и аппарат омбудсмена делает все, чтобы ему помочь.

Напомним, получившим ранение военнослужащим из Свердловской области выплачивается 150 тыс. рублей, инвалидность III и II групп - 300 и 400 тыс. рублей соответственно. В прошлом году власти Свердловской области направили 460 млн руб. на выплаты военнослужащим, раненным в ходе специальной военной операции на территории Украины, и семьям погибших на СВО военных.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Татьяна Мерзлякова прокомментировала несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер», который прошел в Екатеринбурге.

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