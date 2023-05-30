Свердловский омбудсмен прокомментировала автопробег в честь ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала несогласованный с властями автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер», который прошел в минувшее воскресенье в Екатеринбурге. В ходе брифинга омбудсмен заявила, что она рада, что заезд прошел под контролем полиции и без происшествий.

«Я всегда была посредником между любыми акциями, не только патриотическими. Потому что людей слышать надо. Но во всех случаях надо помнить, что акции не должны мешать жителям города, и чтобы это не создавала угрозу безопасности. Автопробег прошел с охраной полиции без единого происшествия»,— подчеркнула Татьяна Мерзлякова.

Напомним, Министерство общественной безопасности (МОБ) Свердловской области не разрешило региональному представительству ЧВК «Вагнер» провести автопробег от ТЦ «Карнавал» до «кладбища в честь "ЧВК Вагнер"» в Березовском. После того, как заезд все равно состоялся, в ведомстве заявили, что организаторы акции нарушили законодательство, а материалы в отношении них были переданы в правоохранительные органы.

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