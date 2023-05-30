«Автодорстрой» благоустроил сквер в Автозаводском районе раньше срока

Завершилось благоустройство сквера на улице Лескова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале. Работы нужно было закончить до середины июля, но «Автодорстрой» привел сквер в порядок на полтора месяца раньше.

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Участок от дома №60 до перекрестка с улицей Янки Купалы подрядчик благоустроил за 16,1 млн руб. «Автодорстрой» уложил в сквере пешеходные дорожки из брусчатки и асфальта, установил игровую площадку с резиновым покрытием, посеял газон и высадил деревья и кустарники.

Сквер на улице Лескова стал первой территорией, благоустроенной в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в этом году в порядок планируется привести 28 общественных пространств.

Елена Ковалева