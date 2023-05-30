В Нижнем Новгороде представят работы Малевича и Кандинского из музеев Урала

Выставка «Другие грани: русский авангард» откроется в культурном центре «Пакгаузы» на Стрелке в Нижнем Новгороде 31 мая. Будет представлено более 200 работ художников-авангардистов, включая произведения Малевича, Кандинского, Родченко, Ларионова. Полотна привезут из собраний пяти музеев Урала и из частных коллекций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НГХМ Фото: НГХМ

Эта выставка — совместный проект Нижегородского государственного художественного музея и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Экспозиция будет доступна до 20 августа, цена билета — до 300 руб.

Куда еще сходить в Нижнем Новгороде — в подборке «Ъ-Приволжье».

Анастасия Еремина