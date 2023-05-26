Лицевая слепота, нейро-сказки архитекторов и научная прожарка астрологии

На концертных и выставочных площадках состоятся лекции об архитектуре, выставки цифрового искусства и русского авангарда, премьеры спектаклей и концерты. Подробнее о культурных событиях Нижнего Новгорода — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из мультфильма «Виват, мушкетеры!»

Фото: Киностудия «Союзмультфильм» Кадр из мультфильма «Виват, мушкетеры!»

Фото: Киностудия «Союзмультфильм»

С 27 мая по 3 июня в кинотеатре «Орленок» пройдет большой фестиваль мультфильмов. Программу «Виват, мушкетеры!» можно посетить бесплатною Билеты на просмотр мультфильмов «У неба нет края», «Как я вырос», «Тучкины штучки» и «Комната моей мечты» можно приобрести от 170 руб.

28 мая в Арсенале запланирована лекция «Архитектура с культурной функцией: дом-клуб-дворец-центр» о советских домах культуры и их сегодняшней судьбе. На примере ДК искусствовед и исследователь Николай Васильев расскажет, как менялась отечественная архитектура ХХ века и трансформировалось представление о роли и месте культуры в обществе. Посещение лекции бесплатное, с предварительной регистрацией на сайте Арсенала.

С 28 по 30 мая студия «Синтез» при кафедре дизайна РАНХиГС проведет серию лекций и мастер-классов с участием архитекторов, средовых и графических дизайнеров. На воркшопе «Нейро-сказки» в ННГАСУ посетителям расскажут об основах работы с искусственным интеллектом, настройке собственной нейросети и ее тренировке. Лучшие работы выберут в последний день в Доме Архитектора (победитель будет выступать в московском парке «Зарядье»). Вход на мероприятия свободный, необходимо заранее зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа Дмитрия Закунова из серии «Знакомые лица»

Фото: предоставлено автором Работа Дмитрия Закунова из серии «Знакомые лица»

Фото: предоставлено автором

28 мая в центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе, 9а откроется фотовыставка Дмитрия Закунова «Знакомые лица». В нее вошли сюрреалистические портреты людей, чья внешность исказилась на фото с длинной выдержкой и перестала ясно узнаваться. Серия снимков связана с темой «лицевой слепоты» — расстройством, при котором человек теряет способность узнавать знакомых. Вход на выставку свободный.

29 мая — экскурсия по Театру оперы и балета. Хранитель театрального архива Татьяна Майорова проведет посетителей по залам и закулисью, расскажет историю театра и секреты создания театральных костюмов и декораций. Стоимость билетов 500 руб.

31 мая в концертном зале «Юпитер» состоится концерт камерного симфонического оркестра Cagmo. Коллектив исполнит саундтреки из игры «Ведьмак» об охотнике на чудовищ Геральте из Ривии. Билеты от 1,3 тыс. руб.

31 мая в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б стартует «Научная прожарка» – проект на стыке науки и стендапа, развенчивающий различные мифы. Темой первого выпуска станет астрология. Три спикера из разных научных сфер расскажут, почему астрология не является наукой, и ответят на вопросы зала. Посещение бесплатное, с предварительной регистрацией на сайте ИЦАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конференция «Цифровая индустрия промышленной России»

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России»



С 31 мая по 2 июня на Нижегородской ярмарке состоится ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Ее частью станет интерактивная выставка NFT-искусства (non-fungible token — уникальный токен). Будут представлены работы более 40 цифровых художников.

31 мая в Пакгаузах на Стрелке открывается выставка «Другие грани: русский авангард из музейных и частных собраний Урала». В экспозиции более 200 произведений 80 художников: Малевича, Кандинского, Родченко, Ларионова и других. Картины первой половины XX века организаторы привезут из семи музеев Урала. Билеты на выставку продаются от 150 руб.

1 июня во внутреннем дворике Дома Сироткина пройдет лекция «Итальянский террасный парк» из цикла о садово-парковом искусстве. Посетители узнают, как в разные эпохи на на оформление парков влияла мода, философия и человеческие представления о прекрасном. Вход – 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В пакгаузах пройдет пятый международный фестиваль искусств «Стрелка»

Фото: АНО «Центр 800» В пакгаузах пройдет пятый международный фестиваль искусств «Стрелка»

Фото: АНО «Центр 800»

1 июня в Доме Архитектора откроется выставка «Парад кукол». В экспозиции — более 200 авторских интерьерных кукол, мишек, ватных игрушек и предметов декора от мастеров Нижнего Новгорода и других городов. Вход на открытие свободный, затем по билетам — от 100 руб.

1 июня в Театре драмы состоится премьера спектакля «Ваш выход!» – одноактные комедии Некрасова и Андреева («Осенняя скука» и «Монумент»), юмористические рассказы Чехова («Дипломат», «На чужбине»), Тэффи («Катенька») и Аверченко («Телеграфист Надькин», «Красивая женщина»). Билеты от 400 руб.

Со 2 по 11 июня в Пакгаузах пройдет пятый международный фестиваль искусств «Стрелка». Он откроется концертом «Барокко-гала». Оркестр La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского вместе с солистами исполнят шедевры Генделя, Кальдары, Вивальди и других композиторов. Билеты от 2 тыс. руб.

Подготовила Елена Ковалева