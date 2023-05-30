Ведущая российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» вступила в Ассоциацию менеджеров, которая является одним из крупнейших деловых объединений нашей страны. В рамках членства компания получила возможность участвовать в различных проектах Ассоциации, связанных с ежегодными докладами и исследованиями, объективно оценить профессиональную репутацию, принять участие в развитии профильных комитетов, конференций и заседаний, развивать совместные проекты в сфере корпоративной социальной ответственности.



Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Став членом одного из ведущих деловых объединений нашей страны, наша компания получила дополнительную возможность делиться опытом с профессиональным сообществом, развивать межотраслевую экспертизу, выстраивать кросс-профессиональные коммуникации, развивать собственный HR-бренд. «Биннофарм Групп», как и большинство членов Ассоциации, представляет реальный сектор и является одним из драйверов развития российской экономики, отражая в своей работе главные ценности Ассоциации менеджеров обмен лучшими практиками, развитие и прогресс».

Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров: «Мы рады приветствовать в наших рядах компанию «Биннофарм Групп» одного из лидеров российской фармацевтической отрасли. Выражаю уверенность в нашем дальнейшем плодотворном взаимодействии, которое станет дополнительным импульсом к развитию и внедрению успешных практик, используя потенциал нашей деловой площадки».

Ассоциация менеджеров публикует ежегодные рейтинги ТОР-1000 российских менеджеров, составленные на основе экспертного голосования, в рамках которого ведущие российские управленцы оценивают успехи коллег в своих функциональных направлениях. В прошлом году семеро директоров «Биннофарм Групп» заняли в рейтинге высокие позиции:

Рустем Муратов, генеральный директор

Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению

Элина Багаутдинова, финансовый директор

Игорь Петров, директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса

Мария Богомолова, директор по маркетингу

Евгений Зайцев, директор по информационным технологиям и автоматизации бизнес-процессов

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию.

Целью Ассоциации менеджеров является профессиональное развитие сообщества, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграция в глобальную экономику. Организация была образована в 1999 году, и за годы работы зарекомендовала себя в качестве независимой экспертной площадки для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.

ООО «Биннофарм Групп»