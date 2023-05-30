«Бернар Арно весьма влиятелен в мире искусства»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как владелец компании LVMH участвует в благотворительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Недавно Бернар Арно, основатель и владелец luxury-империи LVMH, потерял единовременно около $11,2 млрд состояния собственного и своей семьи, в Париже акции компании упали сразу на 5%. Корпорация, включающая активы Moet, Hennessy, Louis Vuitton и в целом около 50 подразделений по производству предметов роскоши, пострадала после того, как опасения по поводу ослабления этого рынка в США и Китае привели к общей распродаже акций таких брендов, как Hermes и Gucci, которые также оказались под ударом.

В момент написания этого текста состояние Арно составляло $222,7 млрд и, кстати, в моменте росло на небольшую сумму в $194 млн. Собственно, месяц назад, 13 апреля, за день его состояние выросло на $12,5 млрд, так что можно считать эти колебания флуктуациями. И, кроме того, семья Арно все равно опережает идущего вторым Илона Маска почти на $30 млрд.

Вроде бы, что нам, деятелям искусства, до этих миллиардов? Однако Бернар Арно, родившийся в городе Рубе около самой бельгийской границы в 1949 году, является крупнейшим арт-благотворителем и меценатом в мире, пожалуй. Помните, в 2019 году его фонд выделил €200 млн на восстановление сгоревшего Нотр-Дама?

Он весьма влиятелен в мире искусства и охотно реализует сотрудничество между своими брендами и всемирно известными художниками. Вспомним недавнюю акцию флагманского магазина Louis Vuitton в Нью-Йорке совместно с Яёи Кусамой. Я об этом рассказывал: в витрине выставили робота, один в один с чертами Яёи, рисовавшего изнутри на витрине ее фирменные точки-горошки.

Но, конечно, главное детище Арно — это здание фонда Louis Vuitton в Париже, в Булонском лесу, построенное архитектором Фрэнком Гери удивительное многочастное ломаное сооружение из бетона и стекла. Мы помним суперпроекты «Коллекции Щукиных» и «Собрания Морозовых», которые стартовали именно в этом пространстве.

К этому списку можно также добавить и недавнее шоу «Моне — Митчелл» и проходящую прямо сейчас выставку «Basquiat X Warhol».