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Коммерсантъ FM
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«Она явно достигла нового уровня популярности на арт-рынке»

Дмитрий Буткевич — о продаже работ Яёи Кусамы

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, за какую цену ушли произведения искусства японской художницы на торгах Sotheby's в Гонконге.

Фото: предоставлено фестивалем Center

Фото: предоставлено фестивалем Center

Sotheby's в Гонконге сообщил о выдающейся распродаже картин японки Яёи Кусамы. Только что на вечернем аукционе была продана «группа» из пяти ее работ, созданных в последние 20 лет. Общая цена — $22,9 млн, это 1,5 млрд гонконгских долларов.

Работа Pumpkin («Тыква») стала самой крупной продажей вечера. Это большая бронзовая скульптура тыквы, изготовленная в мастерской художницы в 2014 году; продана была телефонному биддеру, видимо, в Азию. Лот ушел за 62,5 млн гонконгских долларов ($7,98 млн) — это был рекорд.

Картина A-Pumpkin, на которой, естественно, также изображен этот овощ, усеянный черными точками, купили за $7 млн. Особое внимание участников торгов привлекла еще одна работа — произведение Кусамы 2018 года «Мое сердце летит во Вселенную», напоминающая ее знаменитую серию «Бесконечные зеркальные комнаты».

Это объект, представляющий собой зеркальную коробку со светодиодной подсветкой; в его наружной части есть отверстие размером с лицо, через которое зрители могут заглянуть внутрь. Хотя здесь, в отличие от более популярных «Бесконечных зеркальных комнат», зрители не могут полностью войти в произведение. Ушла работа неплохо — за $3,29 млн.

Уплаченные суммы очень высоки, хотя рекордом не являются. Текущий аукционный максимум за произведение Кусамы составляет $10,9 млн, установленный при продаже картины «Сети бесконечности» в 2022 году на торгах Philips. Яёи Кусама сейчас 94 года. Более полувека она добровольно живет в психиатрической клинике. Сейчас она явно достигла нового уровня популярности на арт-рынке.

В 2020 году писатель Грег Аллен сравнил ее культовый статус с чем-то вроде «промышленного комплекса Кусама» в галерейном и музейном мире. В настоящее время ее творчество является предметом ретроспективы в музее M+ и в широко разрекламированной кампании Louis Vuitton. Помните, в витрине флагманского магазина фирмы в Нью-Йорке работает робот с лицом Кусамы? Кстати, выглядит страшновато…

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