Ярославским бизнес-омбудсменом вновь стал Альфир Бакиров

Уполномоченным по правам предпринимателей в Ярославской области на новый срок назначен Альфир Бакиров, работающий на этом посту с 2013 года, сообщили в Ярославской областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альфир Бакиров

Фото: Ярославская областная дума Альфир Бакиров

Фото: Ярославская областная дума

Его кандидатура прошла согласование с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей. 30 мая Ярославская областная дума подтвердила назначение результатами голосования. «За» высказались 39 парламентариев.

Господин Бакиров был единственным кандидатом на этот пост. В ходе сбора предложений, объявленного областной думой, в региональный парламент не поступило других заявок.

Антон Голицын