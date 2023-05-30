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Ярославским бизнес-омбудсменом вновь стал Альфир Бакиров

Уполномоченным по правам предпринимателей в Ярославской области на новый срок назначен Альфир Бакиров, работающий на этом посту с 2013 года, сообщили в Ярославской областной думе.

Альфир Бакиров

Альфир Бакиров

Фото: Ярославская областная дума

Альфир Бакиров

Фото: Ярославская областная дума

Его кандидатура прошла согласование с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей. 30 мая Ярославская областная дума подтвердила назначение результатами голосования. «За» высказались 39 парламентариев.

Господин Бакиров был единственным кандидатом на этот пост. В ходе сбора предложений, объявленного областной думой, в региональный парламент не поступило других заявок.

Антон Голицын

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