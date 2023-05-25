На 300-летие Екатеринбурга могут приехать делегации из Китая и СНГ

В Екатеринбург на празднование 300-летия города могут приехать делегации из Китая, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления культуры мэрии Илью Маркова.

«Я думаю, что все дружественные страны, с которыми у нас поддерживаются дипломатические отношения, будут так или иначе вовлечены в празднование, по крайней мере, мы бы этого хотели. Точно знаю, что приедет делегация из Китая»,— отметил он. В частности, планируется реализовать совместный проект Свердловской филармонии и Китая при участии национальных танцевальных коллективов.

Напомним, празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет в уральской столице с 12 по 19 августа. Город ждет на юбилей порядка 700 официальных лиц, в числе которых будут федеральные министры, депутаты Госдумы и главы городов-побратимов. Юбилей должен оставить городу наследие, которое количественно обойдет наследие от 300-летия Нижнего Тагила.

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