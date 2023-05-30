В Тольятти достроили проблемную «долевку» спустя девять лет

Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного объекта долевого строительства в Тольятти. Речь идет о многоквартирном доме в Комсомольском районе города. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В ближайшее время квартиры получат более 250 участников долевого строительства»,— говорится в сообщении.

Строительство велось с 2010 года. Дом возводился с привлечением средств граждан – участников долевого строительства.

Изначально здание планировалось ввести в эксплуатацию в марте 2014 года. Но застройщик в лице ООО «СЕНТЯБРЬ ДВА» неоднократно продлевал срок разрешения на строительство.

В итоге в 2016 году работы на объекте были приостановлены. В 2017 году застройщика признали банкротом. В 2019 году Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства решил профинансировать завершение строительства здания. Процесс активно сопровождала прокуратура. Ранее в Самаре было возобновлено строительство проблемного ЖК «Космолет»

Георгий Портнов