В Самаре возобновлено строительство проблемного ЖК «Космолет»

Жилой комплекс «Космолет» в Самаре будет достроен. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на первого вице-губернатора Виктора Кудряшова по итогам личного приема граждан.

«Работы на объекте находятся на круглосуточном мониторинге министерства строительства региона. В настоящее время работы возобновлены»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ЖК «Космолет» находится на пересечении ул. Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре. Объект включает три секции по 32 этажа каждая.

Предполагается, что общая площадь жилья после ввода зданий в эксплуатацию будет равна около 70 тыс. кв. м. Ранее ЖК «Космолет» был включен в федеральный реестр проблемных объектов.

Строительство здания неоднократно приостанавливалось. Рассматриваются разные варианты решения проблемы: привлечение дополнительных средств партнеров проекта, банковских ресурсов или оказание поддержки за счет областного бюджета. До этого власти региона пообещали, что ЖК «Космолет» достроят к концу текущего года.

Георгий Портнов