FAW назвала стоимость кроссовера Bestune T99 в России

Компания FAW назвала стоимость флагманского кроссовера T99, который появится в продаже на российском рынке летом 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран FAW Bestune T99

Фото: FAW FAW Bestune T99

Фото: FAW

В России будет доступна версия с 218-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Модель предложат в двух комплектациях – Exclusive и Luxury – отличающихся уровнем оснащения.

Для кроссовера в базовой версии Exclusive (от 2,9 млн руб.) заявлены фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, круиз-контроль, система панорамного обзора, ассистент спуска с горы, двухзонный климат-контроль, обогрев и вентиляция сидений и другое оборудование.

Комплектация Luxury (от 3 млн руб.) включает в себя системы предупреждения о лобовом столкновении и автоторможения, система удержания в полосе движения и ассистент смены полосы движения, система распознавания дорожных знаков, система мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль и другое оснащение.

Продажи FAW Bestune T99 в России начнутся в июне 2023 года. Напомним, в настоящее время марка на российском рынке представлена лифтбеком FAW Bestune B70, кроссоверами FAW Bestune T55 и FAW Bestune T77.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK