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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: в Москве задержана украинка за намерение вывезти детей из новых регионов

«РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщило о задержании в Москве гражданки Украины. Утверждается, что женщина прибыла в Россию по заданию благотворительного фонда Save Ukraine, чтобы вывезти детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Других подробностей не приводится.

Согласно информации на сайте фонда, Save Ukraine был создан в 2014 году как площадка для координации деятельности благотворительных организаций и волонтеров, оказывающих помощь в прифронтовых городах востока Украины. В качестве своих приоритетных задач фонд называет сбор средств для гуманитарной помощи нуждающимся, а также эвакуацию населения из зоны боевых действий. Возглавляет Save Ukraine уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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