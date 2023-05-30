S8 Capital приобрела «Кордиант» с предприятиями в Омске и Ярославле

Группа S8 Capital Армена Саркисяна приобрела российского производителя «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. В результате сделки группа по размерам мощностей войдет в топ-3 производителей шин в России после «Татнефти», которая в этом году приобрела крупнейший завод у Nokian, и «Нижнекамскшины».

Сумма сделки не раскрывается. До сделки АО «Кордиант» принадлежало топ-менеджменту. Мажоритарным акционером являлась Галина Гуринова, супруга Вадима Гуринова, основателя и председателя совета директоров ГК «Сервис-Телеком», сообщили «Ъ» представители бывшего акционера. Представитель Вадима Гуринова отметил, что для обеих сторон сделка носит стратегический характер: «Продажа "Кордиант" позволит сконцентрироваться на развитии башенного бизнеса и других инвестиционных проектах».

В филиалах АО «Кордиант» в Омске трудятся более 850 сотрудников. Предприятие специализируется на выпуске легковых, легкогрузовых шин и шин для внедорожников под брендами Cordiant. Всего здесь производится более 4 млн. шин в год.

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Лолита Белова