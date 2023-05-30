ФСБ закрыла в Санкт-Петербурге незаконную исламистскую школу после сообщений об истязании подопечных

Сотрудники УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли незаконную миссионерскую деятельность в городе эмиссаров медресе международной религиозной организации «Сулейманджилар». Об этом во вторник, 30 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в ФСБ, организация выступала за создание под эгидой Турции единого исламского государства «Великий Туран», которое включало бы в себя также мусульманские и тюркоязычные регионы России. При этом образовательная программа медресе не была согласована с Минобразования РФ, а преподавательская деятельность осуществлялась без необходимых лицензий и договоров с родителями учеников.

Само обучение в медресе проходило по системе «полного пансиона» — дети (в основном из семей мигрантов из стран СНГ) постоянно проживали непосредственно там и систематически подвергались истязанию со стороны наставников. После проведенной проверки лидеры региональной ячейки «Сулейманджилар» были привлечены к административной ответственности.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе ФСБ заявила о пресечении подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС. В пресс-службе ведомства утверждают, что диверсия была организована террористической группой службы внешней разведки Украины.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте