Движение по ул. Вавилова в Ростове будет ограничено с 7 июня из-за реконструкции

В Ростове-на-Дону в связи с началом работ по реконструкции ул. Вавилова с 7 июня будет частично ограничено движение, информирует департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения донской столицы.

Проезд будет закрыт на участке от ул. Сосновая до пр. Королева. Ограничение будет действовать до 15 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что в марте строители приступили к подготовке участка для реконструкции. Также во втором квартале текущего года власти планируют завершить изъятие участков для строительства дороги. Работы по обновлению отрезка улицы протяженностью 3,5 км, включающего в себя путепровод длиной 154 м., завершатся в 2025 году. Стоимость проекта составит 5,8 млрд руб.

Анастасия Назарова