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В Ростове начался снос объектов для реконструкции ул. Вавилова

Компания ООО «Полюс», которая является подрядчиком реконструкции ул. Вавилова в Ростове-на-Дону, приступила к сносу объектов и вывозу строительного мусора с полосы отвода автодороги. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

Сейчас подрядчику переданы 48 участков из 123 подлежащих изъятию для реализации проекта реконструкции. На переданных подрядчику территориях ведутся подготовительные работы и перенос коммуникаций. К строительно-монтажным работам компания приступит 1 июня. Реконструкция объекта протяженностью 3,5 км, включающего в себя путепровод длиной 154 м., должна быть завершена в 2025 году.

«Чтобы минимизировать риски отклонения от графика, нужно максимально ускорить решение вопроса с переносом коммуникаций», – цитирует пресс-служба правительства заместителя губернатора Ростовской области – министра транспорта Владимира Окунева.

Напомним, проект реконструкции ул. Вавилова предусматривает расширение существующей дороги и строительство развязки на пересечении с пр. Королева. Стоимость работ составит 5,8 млрд руб. Процесс изъятия земельных участков для реализации проекта завершится во втором квартале 2023 года.

Анастасия Назарова

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