Бывший вице-губернатор Петербурга лишен прав за езду в нетрезвом виде

В Санкт-Петербурге привлечен к административной ответственности бывший вице-губернатор города Сергей Козырев, который занимал этот пост в 2011–2013 годах. Экс-чиновник лишен прав на управление транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев и оштрафован. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов Санкт-Петербурга сообщила «Фонтанка».

Напомним, в конце января отряд ДПС остановил господина Козырева за рулем Bentley Bentayga на 160-м километре автодороги «Скандинавия». По внешним признакам водитель был пьян, и инспектор попросил его пересесть в патрульный автомобиль. Позже под надуманным предлогом Сергей Козырев вышел из машины, после чего сел в свой автомобиль и уехал с места происшествия. Задержан он был в своем охотничьем домике в Выборгском районе Ленинградской области. При задержании оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Выборгский городской суд арестовал его на пять суток.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург