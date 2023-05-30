На закупку электробусов администрация Таганрога направит 468 млн рублей

Администрация Таганрога объявила тендер на закупку 10 электробусов. Максимальная цена контракта составляет 468 млн руб. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Согласно описанию объекта закупки, власти Таганрога планируют приобретение автобусов с электрическим двигателем вместимостью 85 мест. Подача заявок на участие в конкурсе продлится до 14 июня.

Напомним, в апреле текущего года Законодательное собрание Ростовской области одобрило выделение дополнительных средств на обеспечение транспортных потребностей региона. Средства пойдут на покупку 20 электробусов для Ростова-на-Дону, 10 – для Таганрога и 10 – для Волгодонска.

Анастасия Назарова