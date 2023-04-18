Для трех городов Ростовской области будет закуплено 40 электробусов

На закупки электробусов для донских городов будут направлены дополнительные средства. Всего в текущем году на развитие транспортной инфраструктуры дополнительно выделено 3 млрд руб. Соответствующие поправки в региональный бюджет были внесены Законодательным собранием Ростовской области, о чем сообщила пресс-служба парламента.

В текущем году власти запланировали покупку 20 электробусов для Ростова-на-Дону, 10 – для Таганрога и 10 – для Волгодонска.

«Кроме приобретения самих электробусов, в текущем году будет приобретено и 14 зарядных станций»,— цитирует пресс-служба Заксобрания председателя парламента Александра Ищенко.

Анастасия Назарова