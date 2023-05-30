На Кубани в первом квартале с помощью ЭКО родился 361 ребенок

В первом квартале 2023 года в Краснодарском крае с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родился 361 ребенок, в том числе 23 двойни. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Медорганизации провели лечение 686 жительниц Кубани. Процедуру ЭКО проводят по полису обязательного медицинского страхования в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». С помощью него на Кубани к 2024 году планируется увеличить суммарный коэффициент рождаемости.

Всего с начала года в регионе родилось почти 17,5 тыс. детей, в том числе 195 двоен и две тройни. В Краснодарском крае работают более 40 роддомов и родильных отделений, пять перинатальных центров, в том числе три регионального уровня.

В 2022 году по методу ЭКО на Кубани родилось более 1330 детей, в том числе 100 двоен и две тройни.

Татьяна Ручкина

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