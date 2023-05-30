В Госдуме предложили освободить от уплаты налогов наследников погибших на СВО

Член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов («Единая Россия») подготовил законопроект, позволяющий продажу объекта недвижимости или транспортного средства, унаследованного от погибшего участника военной операции, без уплаты НДФЛ до истечения трехлетнего периода. Он сказал ТАСС, что в ближайшее время инициативу рассмотрит экспертный совет фракции по законопроектной деятельности.

Согласно Налоговому кодексу, лицо, получившее в наследство право собственности на недвижимость и иное имущество (включая транспортные средства), освобождается от уплаты НДФЛ в случае его продажи только по истечении трех лет со дня открытия наследства. Для поддержки членов семей погибших военнослужащих предлагается отменить требование об этом трехлетнем сроке, чтобы они не уплачивали НДФЛ с продажи имущества.

«Учитывая, что транспортное средство как вид имущества требует наличия у его владельца водительского удостоверения для управления им и несения определенных расходов на его содержание, а недвижимость требует ее содержания и оплаты коммунальных платежей, для многих членов семей военнослужащих гораздо выгоднее продать данное унаследованное имущество, чтобы не брать на себя дополнительные расходы»,— сказано в пояснительной записке.

Президент Владимир Путин в марте 2022 года подписал закон о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Подобный статус предполагает социальные льготы и ежемесячные выплаты военнослужащим, им также засчитают двойной пенсионный стаж.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер