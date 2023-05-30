Бюджет Екатеринбурга на пожарную безопасность и защиту от ЧС предлагают увеличить на 8,9 млн рублей

Подраздел бюджета Екатеринбурга «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» на 2023 год предлагают увеличить до 146 млн руб. (+8,9 млн руб.). Об этом на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения гордумы сообщила начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева.

«Сложилось так, что 6,3 млн руб. из них — это дополнительные средства на противопожарные мероприятия, в том числе приобретение пожарных гидрантов (2,1 млн), передвижных дизельных электростанций (1,7 млн), пожарно-технического оборудования (1,8 млн), а также предоставление субсидий МБУ дорожно-эксплуатационного хозяйства на возмещение затрат, связанных с ликвидацией последствий ЧС (0,7 млн). Еще 2,3 млн руб. предлагается направить на оплату труда в связи с изменениями штатного расписания Единой городской дежурно-диспетчерской службы»,— пояснила госпожа Турунцева.

По ее словам, в целом раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», в который, в частности, входит защита от ЧС, предлагается увеличить с 209 млн руб. до 233 млн руб. (+24 млн). «Бюджет на плановый период 2024 года сохранить на уровне 196 млн, на 2025 год — на уровне 185,3 млн руб.»,— уточнила Анна Турунцева.

Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки. По данным на утро 30 мая, в Свердловской области действует 23 лесных пожара на площади 3,6 тыс. га. В департаменте информационной политики уточнили, что 13 из них локализованы на площади 100 га. Губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить контроль и меры профилактики природных пожаров. На въездах в лесопарки и на подъездах к популярным у охотников и рыбаков местам будут организованы патрули.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте