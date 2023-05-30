В Свердловской области продолжает гореть более 3,5 тыс. гектаров леса

По данным на утро 30 мая, в Свердловской области действует 23 лесных пожара на площади 3,6 тыс. га. В департаменте информационной политики уточнили, что 13 из них локализованы на площади 100 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Накануне удалось потушить 10 возгораний площадью почти 400 га. Самое крупное из них было в Махневском муниципальном образовании (254 га). Борьбу с огнем ведут более 770 человек, привлечено свыше 120 единиц спецтехники.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить контроль и меры профилактики природных пожаров. На въездах в лесопарки и на подъездах к популярным у охотников и рыбаков местам будут организованы патрули. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки.

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