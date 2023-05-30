Bugatti устроила для клиентов гонку на скорость в 400 км/ч

Компания Bugatti провела клиентское мероприятие, на котором владельцам французских гиперкаров позволили разогнаться до 400 км/ч.

По случаю скорого окончания производства гиперкара Bugatti Chiron, все экземпляры которого уже распроданы, автопроизводитель устроил в США закрытое мероприятие для 18 избранных клиентов со всего мира. Местом проведения стал Космический центр имени Джона Ф. Кеннеди во Флориде, где есть достаточно длинная прямая, чтобы развить максимальную скорость.

На 5-километровой полосе, которая использовалась для посадки многоразовых транспортных космических кораблей системы «Спейс Шаттл». В течение четырех дней в апреле 2023 года все приглашенные к участию в заездах клиенты достигли максимальной скорости до 412 км/ч.

На память о мероприятии владельцы Bugatti получили индивидуальные гоночные комбинезоны и гоночные шлемы с именем пилота, датой заезда и показанной скоростью. Кроме того, клиентам вручили сертификат, подтверждающий достижение скорости в 400 км/ч.

Максим Вершинин

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