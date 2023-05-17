Миноборнауки РФ согласовало план создания в Тюмени кампуса мирового уровня

Миноборнауки РФ и власти Тюменской области согласовали и утвердили план создания в Тюмени межвузовского кампуса мирового уровня, сообщили в пресс-службе министерства. Так, была принята дорожная карта, позволяющая отслеживать этапы строительства и оснащения объекта.

Утвержденные документы содержат детальные планы и включают мероприятия по созданию научных центров и технопарков, открытию новых образовательных программ, привлечению работников.

Также Минобрнауки согласовал планы создания кампусов в Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Хабаровске, Великом Новгороде и на федеральной территории «Сириус».

Напомним, площадь кампуса в Тюмени составит более 160 тыс. кв. м. Предполагается строительство общежитий, научно-лабораторных корпусов, образовательных помещений, ледовой арены, бассейна и общественно-деловой зоны. В результате реализации проекта удастся объединить научно-исследовательские силы всех университетов региона и Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.

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