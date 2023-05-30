В Петербурге вновь объявили «желтый» уровень погодной опасности

Власти Петербурга объявили в городе «желтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду. Действовать он будет в среду, 31 мая, с 09:00 до 21:00. Чиновники ссылаются на данные Росгидрометцентра, согласно которым завтра в эти часы в Петербурге ожидается усиление ветра, который будет дуть порывами до 15 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Жителей и гостей города просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что во вторник, 30 мая, по прогнозам синоптиков, в Петербурге ожидается ветреная и холодная погода — до 13-15 градусов тепла.

«Желтый» уровень погодной опасности в городе в последний раз объявляли в начале прошлой недели — из-за грозы.

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