В Петербурге прогнозируют ветреную и холодную погоду во вторник

Во вторник, 30 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня Северная столица окажется под влиянием тыловой части циклона»,— пояснил специалист.

В городе местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается северо-западный с порывами до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит в районе 13-15 градусов. Атмосферное давление повысится до 764 мм ртутного столба, что выше нормы.

Напомним, что рабочая неделя в Петербурге началась с похолодания и дождей.

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