Дети Козицына и Махмудова вошли в рейтинг Forbes самых богатых наследников миллиардеров

Дети основателя и бывшего акционера Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандара Махмудова и бывшего генерального директора компании Андрея Козицына вошли в топ-10 самых богатых наследников российских миллиардеров. Рейтинг составлен и опубликован Forbes.

Единственный наследник Искандара Махмудова Джахангир Махмудов занял пятое место рейтинга. Сейчас состояние экс-акционера УГМК оценивается в $7,3 млрд, которые могут достаться его сыну. Джахангир Махмудов окончил Лондонскую школу экономики и бизнес-школу Hult. В октябре 2019 года он был назначен директором по трансформации УГМК.

Дочь Андрея Козицына Мария Козицына заняла 10-е место. Состояние ее отца Forbes оценил в $4,3 млрд. Наследница экс-гендиректора УГМК окончила бакалавриат экономического факультета и магистратуру на факультете мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ).

Напомним, в марте 2022 года Искандар Махмудов перестал быть контролирующим бенефициаром ОАО «УГМК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «Восточный порт», АО «Ростерминалуголь» и вышел из состава их советов директоров. Андрей Козицын 19 июля 2022 года покинул пост генерального директора УГМК, который занимал с 2002 года. Ранее господин Козицын покинул состав совета директоров АО «Уралэлектромедь» (головное предприятие УГМК).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте