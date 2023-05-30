Первый заместитель председателя новосибирского заксобрания Андрей Панферов вернулся из зоны СВО

Первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов вернулся из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил «Ъ-Сибирь».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«С сегодняшнего дня я в городе, и. о. командира отряда исполняет мои обязанности в моем отсутствии»,– сказал господин Панферов.
Как писал «Ъ-Сибирь», об отправке первого вице-спикера от «Единой России» в зону СВО стало известно в январе этого года. Он возглавлял новосибирский добровольческий батальон «Вега».