СКР устанавливает причастных к атаке беспилотников на Москву

Следственный комитет России сообщил, что расследует факты падения беспилотников на жилые дома в Москве. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

«В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве»,— говорится в сообщении СКР.

В результате атаки беспилотников, по предварительным данным, никто не пострадал, отметили в СКР. «На месте работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по г. Москве также работают на месте происшествия»,— уточняется в сообщении.

Об атаке беспилотнкиов на несколько зданий в Москве утром 30 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в результате попадания беспилотников «произошли незначительные повреждения», уточнил господин Собянин. Количество пострадавших домов он не называл. Несколько беспилотников было сбито и в Московской области.