Пермская компания внедряет современные технологии на российских промпредприятиях

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Пермская компания «Меридиан» в коллаборации с предприятием из Новосибирска в рамках укрепления технологического суверенитета и поддержки российских промышленников разрабатывает уникальную технологию печати методом прямого нанесения на упаковку с готовым продуктом. Технологию планируется применять на предприятиях, которые участвуют в проекте обязательной цифровой маркировки «Честный знак», а также на предприятиях, выносящих на упаковку своего товара различную информацию, например о составе и сроке годности продукции. Таким образом, технология будет интересна практически для каждой компании. Кроме того, она позволит, в 10,5 раза сэкономить затраты предприятия на покупку дорогостоящих расходных материалов – картриджей и красящих риббонов.

Как сообщили в «Меридиане», после проведенных сложных нагрузочных испытаний оборудования уже заключены первые договоры, и сейчас партия промышленных высокоскоростных принтеров готовится к отгрузке. Первые экземпляры начнут работать на крупнейших заводах страны не позднее осени этого года.

Сегодня проекты по укреплению технологического суверенитета активно поддерживаются как на федеральном, так и на региональном уровне. Органами власти предусмотрены меры поддержки для развития промпредприятий и их взаимодействия друг с другом. Основные цели поддержки – развитие импортозамещения, увеличение экспортного потенциала и объемов производства в России.

ООО "Меридиан"