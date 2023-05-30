Украинские беспилотники атаковали энергетиков, восстанавливающих сети после обстрелов Шебекино в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии мирных жителей, пострадавших во время вчерашних обстрелов ВСУ Шебекинского городского округа, По его данным, один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Получил ожоги верхних дыхательных путей. Находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. Все необходимые лекарства у нас есть, квалифицированный персонал есть. Если будет необходимость, будем транспортировать дальше в Москву»,— сообщил губернатор в утреннем видеообращении к жителям

Все остальные жители Шебекинского округа, которые пострадали во время обстрелов, по данным губернатора, также находятся в лечебных учреждениях.

По состоянию на 5:30 вторника, 30 мая, в Шебекино без электричества остаются 2,5 тыс. человек. Энергетики не успели справиться с последствиями обстрелов, поскольку ночью во время ремонта «было несколько налетов беспилотных летательных аппаратов», сообщил губернатор. Перебои с электроэнергией также есть в Муроме и в Новой Таволжанке Шебекинского округа.

«Восстановительные работы продолжаются. Надеюсь, скоро они свои работы выполнят. Ждем с напряжением сегодняшний день. Надеюсь, что он будет спокойнее, чем вчера»,— сказал губернатор.

Как писал «Ъ-Черноземье», через несколько дней после атаки диверсантов на Грайворонский округ Белгородской области украинские силовики усилили артиллерийский огонь по Шебекинскому городскому округу. По признанию губернатора Вячеслава Гладкова, минувшая суббота стала «самым тяжелым днем» в этом муниципалитете. С субботы в Шебекинском округе погибли два человека и ранены семь; повреждены более десятка многоквартирных домов и частный сектор, пострадали четыре предприятия, ледовая арена и торговые объекты. Несколько дней подряд по Шебекинскому округу попадает более ста снарядов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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