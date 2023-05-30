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Коммерсантъ FM
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На юго-западе Москвы перекрыто движение по части улицы Удальцова

В Москве перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова, сообщает департамент транспорта. Причина ограничений не уточняется. Ранее сегодня, 30 мая, Telegram-каналы и СМИ сообщали о попадании беспилотника в жилой дом на Ленинском проспекте.

«Перекрыто движение по ул. Удальцова от Ленинского проспекта до ул. Михаила Певцова. Пожалуйста, выбирайте пути объезда»,— говорится в сообщении.

Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру на 14-м этаже, но не сдетонировал. Утверждается, что беспилотник нес три взрывных устройства. На месте работают экстренные службы, сообщало «РИА Новости».

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников по нескольким зданиям в столице. По его словам, в результате атаки «произошли незначительные повреждения». Точное количество пострадавших домов господин Собянин не назвал. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в некоторых районах области была слышна работа систем противовоздушной обороны. Он уточнил, что на подлете к Москве было сбито несколько беспилотников.

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