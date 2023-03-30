В здании Варшавского вокзала откроется универмаг SLAVA с российскими брендами

В здании бывшего Варшавского вокзала на Обводном канале начнут продавать одежду российских брендов в универмаге SLAVA. Он займет 500 кв. м. в крупнейшем в России и Европе фудмолле, сообщили в NF Group.

Магазин развернется на втором этаже Vokzal 1835 и будет специализироваться на продаже одежды, аксессуаров и украшений от российских дизайнеров. Инвестиции в проект оценили в 5 млн руб.

«Мы приняли решение открыться в таком формате, поскольку показатели общепита сейчас значительно превышают показатели любого ТЦ, и, несмотря на то что для нас такой формат — экспериментальный, мы рассчитываем на успех проекта в этой локации»,— отметил в беседе с РБК-Петербург основатель сети SLAVA Александр Перемятов.

В июне прошлого года «Ъ-СПб» рассказывал, что в торговом центре «Невский центр» открыли универмаг Slava с товарами российских дизайнеров. В нем представлены более 40 брендов.

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