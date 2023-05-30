«Теплосеть» проведет испытания на юго-западе Петербурга

В течение двух дней, 30 и 31 мая, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания тепловых сетей в Кировском и Красносельском районах города.

Как сообщили в компании, во вторник, 30 мая, проверять будут сети, проходящие по улицам: Автомобильная, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лени Голикова, Танкиста Хрустицкого, Подводника Кузьмина, Козлова, проспектам: Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения и Трамвайному.

В свою очередь, 31 мая работы будут проводиться на теплосетях на улицах: Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести и проспекте Маршала Жукова.

Температура воды в тепловых сетях не будет превышать 40 °C.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что другая теплоэнергетическая компания города — ГУП «ТЭК СПб» — с 29 мая по 2 июня проведет гидравлические испытания в 11 районах Петербурга.

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