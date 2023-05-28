ГУП «ТЭК СПб» проведет испытания в 11 районах Петербурга

Теплоэнергетическая компания ГУП «ТЭК СПб» продолжает проверки тепловых сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону. С 29 мая по 2 июня ресурсоснабжающая организация проведет гидравлические испытания в 11 районах Петербурга.

Как сообщили в компании, в понедельник теплосети будут проверять в Выборгском, Красногвардейском, Невском, Приморском и Пушкинском районах города.

В течение недели теплоэнергетики также испытают тепловые сети в Калининском, Московском, Красносельском, Курортном, Колпинском и Фрунзенском районах. Кроме этого, 31 мая проверка сетей пройдет во Всеволожском районе Ленобласти. В общей сложности с 29 мая по 2 июня будут проведены 46 испытаний, а до 22 августа – 262, уточнили в ГУП «ТЭК СПб».

Подробная информация о зоне проведения гидравлических испытаний будет публиковаться на сайте компании.

«Ъ-СПб» писал, что всего в рамках подготовки к новому отопительному сезону ГУП «ТЭК СПб» планирует проведение 262 гидравлических испытаний, которые должны завершиться 22 августа.

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