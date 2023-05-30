«РИА Новости»: запущенный спутник «Кондор-ФКА» нужен для разведки военных объектов Украины

Новый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» будет применяться для разведки украинских военных объектов, сообщил источник «РИА Новости». Аппарат был запущен 27 мая. Российские власти не комментировали цели.

Как утверждает собеседник российского госагентства, в среднем спутник будет проходить над Украиной два раза в сутки. Аппарат «способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр». По словам источника, спутник может независимо от времени суток и погоды наблюдать, «например, за сосредоточением войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов».

«Кондор-ФКА» оснащен радиолокатором разработки концерна «Вега», который может получать радиолокационные изображения поверхности Земли высокого разрешения, сообщала Росэлектроника. Он оснащен легкой зеркальной антенной зонтичного типа и обеспечивает наблюдение в полосе земной поверхности, параллельной трассе полета спутника.

Ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и первым спутником «Кондор-ФКА» была запущена с космодрома Восточный в ночь на 27 мая. Сообщалось, что аппарат предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях. Серия спутников «Кондор-ФКА» будет состоять из нескольких аппаратов. Второй планируют запустить в 2024 году, еще два — к 2029–2030 годам.

Леонид Уварчев