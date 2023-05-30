Зеленский и Эрдоган обсудили российско-украинский конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост в ходе телефонного разговора. Стороны обсудили российско-украинский конфликт.

Канцелярия турецкого лидера сообщила, что в ходе беседы «обсуждались события, связанные с войной между Россией и Украиной, и региональные вопросы». Пресс-релиз опубликован в Twitter канцелярии.

Господин Зеленский написал в Telegram, что во время разговора отметил «личную роль президента Турции в продлении зерновой инициативы». По мнению украинского лидера, сотрудничество двух стран «способствуют благосостоянию народов и мировой стабильности».

Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с перевесом в 4%. Он обошел единого кандидата от турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу. За действующего лидера отдали голоса 52% избирателей, за его оппонента — 48%.

Об итогах выборов читайте в публикации «Ъ» «Первый во втором туре».

Леонид Уварчев