1,072 миллиона тонн составил в мае морской экспорт продовольствия с Украины — это минимум за все время действия Черноморской зерновой инициативы, отмечает ООН. Наибольший объем — 4,242 млн тонн — был вывезен из украинских портов в октябре 2022 года. В последующие месяцы значение снижалось из-за погоды в Черном море; в феврале и марте показатель начал расти, однако в апреле, когда стороны сделки возобновили переговоры о ее продлении, он вновь упал. Тогда в ООН пояснили, что главной причиной стало сокращение инспекций судов со стороны РФ. Количество проверок, по данным ООН, продолжило снижаться и в мае: с 1 по 25 мая РФ проводила в среднем три проверки в день против четырех — в апреле.