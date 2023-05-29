Белгородские власти ожидают решения военных для возвращения жителей нескольких приграничных сел

В ходе вечернего прямого эфира с населением в соцсетях белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в приграничных селах Грайворонского округа, куда 22 мая заходила украинская диверсионно-разведывательная группа (в частности, в селе Козинка), продолжается разминирование.

«Ждем, когда военные разрешат войти в села. Если разрешат – это один статус, если нет – тогда будем принимать решение по статусу (как это было принято в ныне отселенных приграничных населенных пунктах.– «Ъ-Черноземье»)»,– ответил он на вопрос местной жительницы.

Несколько жителей Шебекина пожаловались, что после окончания тревоги, а иногда и в период обстрелов сотрудники местных предприятий продолжают работать. Вячеслав Гладков пообещал разобраться в этом вопросе.

Олег Мухин