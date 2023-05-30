Иноагентство учебе не помеха

В России создан прецедент применения законодательства об иноагентах: в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием, впервые внесен учредитель образовательной организации. По мнению Минюста, создатель новосибирского частного «Новоколледжа» Сергей Чернышов критиковал государственную политику и взаимодействовал с иностранными СМИ. Господин Чернышов надеется, что его статус не отразится на работе колледжа, но намерен выйти из состава учредителей. Юрист отмечает, что иноагенты могут преподавать в частных образовательных организациях, но лишь совершеннолетним учащимся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов

Фото: «Новоколледж» Учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов

Фото: «Новоколледж»

В пятницу, 26 мая, Минюст расширил реестр иноагентов. Среди прочих в него внесли кандидата исторических наук Сергея Чернышова. По мнению Минюста, он «распространял недостоверную информацию» о государственной политике. Кроме того, он «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ» и «выступал против специальной военной операции на Украине». Это решение ведомства создает определенного рода прецедент. Дело в том, что господин Чернышов является учредителем частной учебной организации — новосибирского АНО ПО «Новоколледж».

«Новоколледж» получил лицензию на реализацию программ среднего профобразования в мае прошлого года. Всего в нем обучается 1,2 тыс. человек. В министерстве образования Новосибирской области подчеркивают, что колледж пока не имеет госаккредитации, поэтому может выдавать лишь собственные дипломы; 19 мая «Новоколледж» подал заявку на аккредитацию по нескольким специальностям. Как ранее сообщал “Ъ”, «Совет отцов» Новосибирска пожаловался на общественную позицию Сергея Чернышова в связи с тем, что тот отказался добавить в учебную программу «Разговоры о важном», сочтя их «неприемлемыми». После этого прокуратура возбудила три дела об административных правонарушениях в сфере образовательной деятельности.

Также Сергей Чернышов планировал открыть в городе Сибирский университет свободных искусств и наук имени Ядринцева. 25 мая соответствующее юрлицо в статусе автономной некоммерческой организации высшего образования было поставлено на налоговый учет. Предполагалось, что уже в сентябре частный вуз наберет 50 студентов на бакалавриат и в магистратуру.

Господин Чернышов считает, что его иноагентский статус не скажется на работе «Новоколледжа». «Поскольку закон этот (№255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".— “Ъ”) писали тоже двоечники, то для таких случаев никаких санкций не предусмотрено. Преподавать иноагенту нельзя, а организовывать образовательные учреждения — можно»,— сообщил он. В официальном сообщении «Новоколледжа» отмечается, что с начала этого учебного года Сергей Чернышов не является его директором, поэтому никаких изменений в работе колледжа не планируется.

Впрочем, чтобы не было риска признания иноагентом самого колледжа, Сергей Чернышов планирует выйти из состава учредителей «Новоколледжа». При этом «структура собственности точно не поменяется, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе,— колледж останется под контролем тех, кто там и сейчас работает». А вот из руководства университетом и состава его учредителей он выходить пока не намерен: «Пусть будет такой перформанс: первый университет — иноагент, если признают».

Директор Центра защиты прав СМИ (внесен в реестр иностранных агентов) юрист Галина Арапова (также внесена в реестр иностранных агентов) обращает внимание на ограничения, предусмотренные профильным законом: «Иностранный агент не вправе осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и (или) педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях». Формулировку «просветительская деятельность» эксперт называет слишком размытой. Тем не менее действующий закон дает иноагенту право быть учредителем любых организаций, в том числе образовательных: «Нигде не сказано, что юридическое лицо, учредителем которого является иноагент, не может получать лицензию на ведение образовательной деятельности. Если далее со стороны Минобрнауки будут попытки лишить их лицензии на этом основании, это будет уже самоуправством». Эксперт подчеркивает, что Сергей Чернышов даже имеет право преподавать в «Новоколледже», ведь «иноагентский» запрет действует только для государственных или муниципальных образовательных учреждений. Однако все ученики иноагента должны быть совершеннолетними, а любые материалы за его авторством (например, на сайте учреждения) должны маркироваться как «18+».

Отметим, в марте 2023 года Генпрокуратура признала нежелательным интернет-портал «Свободный университет» (открыт бывшими преподавателями ВШЭ, зарегистрирован в Латвии). Ведомство сочло, что учебная организация популяризирует экстремизм и литературу «с ярко выраженным антироссийским характером», а в состав ее руководства «входят лица, ставящие под вопрос территориальную целостность российского государства». Ученый совет «Свободного университета» заявил о приостановке деятельности в России.

Валерий Лавский, Новосибирск; Полина Ячменникова