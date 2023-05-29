Байден назвал единственным священным долгом США подготовку солдат и заботу о них

Президент США Джо Байден заявил, что у американской нации есть один «по-настоящему священный» долг — подготовка тех, кого США отправляют на поле брани, а также забота о них и их семьях. Об этом господин Байден сказал в ходе выступления на церемонии, посвященной Дню поминовения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bonnie Cash, Reuters Фото: Bonnie Cash, Reuters

День поминовения — это национальный день памяти США. Он посвящен памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие. День поминовения отмечается ежегодно в последний понедельник мая.

«Как у нации у нас есть много обязательств, но я всеми фибрами души верю, что у нас есть только одно по-настоящему священное — подготовить тех, кого мы отправляем на поле брани, заботиться о них и их семьях, когда они возвращаются домой и когда нет... Нет ничего более важного, более святого, более американского»,— сказал президент (цитата по CBS News).

В ходе церемонии Дня поминовения Джо Байден возложил венок на могилу неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном. В мероприятии также приняли участие первая леди Джилл Байден, вице-президент Камала Харрис, министр обороны Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Эрдни Кагалтынов