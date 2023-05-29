Лондонский «Арсенал» удалил поздравление Аршавина с днем рождения из Twitter

Футбольный клуб из Лондона «Арсенал» удалил публикацию в Twitter с поздравлением своего бывшего игрока Андрея Аршавина с 42-летием, сообщает «РИА Новости». Под постом ранее появились негативные комментарии от пользователей, поддерживающих Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Аршавин

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Андрей Аршавин

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

По информации агентства, ранее сегодня, 29 мая, аккаунт «Арсенала» в Twitter опубликовал видео с четырьмя голами Аршавина в ворота «Ливерпуля» в матче Английской премьер-лиги в 2009 году. Публикация сопровождалась подписью: «Желаем тебе отличного дня, Андрей». Сегодня футболисту исполняется 42 года.

Удаление публикации прокомментировал официальный аккаунт сборной России в Twitter. Они опубликовали скриншот удаленного поста «Арсенала» и сопроводили его подписью: «Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть историю».

Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за лондонский клуб 144 матча во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 38 голевых передач.

Эрдни Кагалтынов