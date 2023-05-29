«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Ситуация в экономике США, в частности снятие лимита госдолга до 1 января 2025 года, продолжит влиять на мировые рынки. Еще одна вещь, которую необходимо учитывать, это решение американского Центробанка по ключевой ставке. Заседание относительно ее повышения состоится 14 июня. На что обратить внимание инвесторам? Что купить, а что продать? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Американскому регулятору придется смягчать финансовые условия, которые будут ужесточаться естественным образом. В результате роста рисков доллар обычно растет, но в текущей ситуации он может начать снижаться и к основным валютам, и к валютам стран с развивающейся экономикой. В этом отношении я бы посмотрел на российский рубль. Он выглядит достаточно надежно, и в перспективе котировки в паре доллар-рубль могут опуститься до отметки 78 руб.

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